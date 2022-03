AJOFM Timis atentioneaza firmele cu privire la refugiatii din Ucraina: "Nu au nevoie de aviz de angajare...!"

AJOFM Timis informeaza agentii economici cu privire la faptul ca cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze in Timisoara si in Timis nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic.Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca informeaza agentii economici cu privire la faptul ca cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul tarii noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum 9 luni intr-un an ... citeste toata stirea