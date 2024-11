Akademie fur Alte Musik Belin, in premiera in Timisoara, in cadrul Festivalului Musica Ricercata

Pentru prima data in Romania, unul dintre cele mai prestigioase ansambluri specializate in interpretarea pe instrumente de epoca vine la Timisoara! Akademie fur Alte Musik Berlin (Akamus) va sustine un concert extraordinar intitulat Reformatio vs. Traditio, in cadrul Musica Ricercata Festival Op. 7 | Vive la Revolution!, joi, 7 noiembrie 2024, de la ora 20:00, la Domul Romano-Catolic din Piata Unirii. Membrii ansamblului il vor avea alaturi de renumitul contratenor Carlo Vistoli.In program: ... citește toată știrea