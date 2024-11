ALEGERI PREZIDENTIALE 2024 - LIVE UPDATE

Peste 18 milioane de romani din tara sunt asteptati, duminica, 24 noiembrie 2024, sa-si exprime optiunea la primul tur al alegerilor prezidentiale, pe buletinul de vot regasindu-se 14 candidati.Cele aproape 19.000 de sectii de votare de pe teritoriul Romaniei se deschid la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00, cu posibilitatea prelungirii pana la ora 23:59 pentru cei aflati in sediu sau la coada in afara localului de vot. In strainatate, sunt aproape un milion de romani cu drept de vot la acest ... citește toată știrea