Alerta la Lugoj! Pompierii si scafandrii cauta o persoana care a fost inghitita de apele raului Timis

sursa - arhivaZeci de pompieri ajutati de scafandri cauta o persoana care s-ar fi inecat in raul Timis. Alarma a fost data la numarul de urgenta 112 de un martor care a anuntat ca un barbat a intrat in apa si nu a mai iesit."Astazi, 20 iunie, in jurul orei 11:40, pompierii timiseni au fost alertati cu privire la o persoana posibil inecata ... citește toată știrea