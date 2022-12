Alerta pe Clisura Dunarii! Doua tinere si masina in care se aflau au disparut in drum spre localitatea Bigar

Pompieri, jandarmi, politisti, padurari si salvamontisti, cu totii s-au mobilizat pentru a gasi doua tinere care ar fi trebuit sa ajunga cu masina in localitatea Bigar. Ipoteza de la care se pleaca este ca cele doua s-au ratacit in Clisura Dunarii. Fetele ar fi trebuit sa ajunga in localitatea Bigar din comuna Berzasca, insa un prieten al tinerelor a anuntat, in jurul orei 00.30, ca acestea nu au mai ajuns la destinatie si ca nici ... citeste toata stirea