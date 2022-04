Alexandru Proteasa are un nou consilier care va realiza documentarea deciziilor sale

Vicepreseditele Consiliului Judetean Timis, Alexandru Proteasa, are din aceasta saptamana un nou consilier, Ionut Sirbu. El se va ocupa de documentarea deciziilor, a anuntat oficialul.Sirbu are experienta in achizitiile publice, el lucrand inainte la doua societati de stat, Posta Romana si Societatea de Drumuri Municipale a Timisoarei."Ma bucur sa urez bun-venit in echipa Consiliului Judetean Timis lui Ionut Sirbu, tanarul pe care l-am ales sa fie consilierul meu personal. La cei 27 ani, ... citeste toata stirea