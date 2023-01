Alexandru Rafila, sub sau peste sistem?

Reuseste acest demnitar PSD, un medic cunoscut in plan national si international, sa domine si sa controleze sistemul de sanatate? Sau, dimpotriva, este controlat? Finalizeaza acesta perioada a carierei sale politice pe scut sau sub scut? Cu fruntea sus sau cu ochii in Pamant? Il provoc pentru a doua oara consecutiv. Doresc din tot sufletul sa ma conving ca este omul potrivit la locul potrivit. Si ca merita mai mult. Eventual chiar o candidatura la presedintie. Dar pentru asta e nevoie de fapte. ... citeste toata stirea