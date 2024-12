Alfred Simonis a votat pentru o echipa cu proiecte, care nu a venit cu "ura, cu manipulare, dezinformare"

Alfred Simonis, presedintele PSD Timis, spune ca astazi a votat, la alegerile parlamentare, o echipa care are proiecte de viitor. A subliniat ca aceasta nu vine cu ura, dezinformare sau manipulare."Am votat pentru o echipa care are proiecte importante in viitor, o echipa care a venit cu proiecte, nu cu ura, cu manipulare, dezinformare. Ne-am invatat in Timisoara mai ales si in Timis sa castige ... citește toată știrea