Alice Francis, cantareata nascuta la Timisoara, nominalizata la premii muzicale in Germania

Alice Francis, supranumita si "Regina electroswingului", a explodat pe scena muzicala din Germania in 2012, dupa lansarea albumului de debut "St. James Ballroom". Cantareata a readus in actualitate swingul american al anilor 20-30, utilizand instrumente electronice. Au urmat concerte si prezente la mari festivaluri de jazz din Europa. Anul acesta, Alice are si doua nominalizari la premii muzicale din Germania."Suntem nominalizati la un premiu important in Germania, care se numeste NRW Pop ... citeste toata stirea