La Timisoara are loc sedinta Comisiei pentru cetatenie, guvernanta, afaceri externe si institutionale (CIVEX) a Comitetului European al Regiunilor, organizatie in cadrul careia Alin Nica este vicepresedinte. In prima zi a discutiilor, pe langa alte subiecte frumoase si europene, liderul CJ Timis a vorbit despre participarea firmelor private romanesti la reconstructia Ucrainei dupa razboi, desigur pe bani europeni. El spune ca administratiile locale romanesti ar putea sa invete autoritatile