Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica (PNL), a criticat masurile fiscale pregatite de Guvern in privinta angajatilor din IT si a afirmat ca aceste masuri vor produce daune, in loc sa produca economii la buget. Nica a adaugat ca este de acord cu reducerea cheltuielilor, dar ca ar trebui sa se inceapa cu pensiile speciale si restructurari in administratia centrala si in agentii."Angajatii din IT au reprezentat principalul motor al dezvoltarii judetului Timis, si, in continuare,