Alina Bargaoanu vine la Universitatea de Vest din Timisoara, in cadrul conferintei "Criza Stiintei sau Criza Spatiului Public? Consideratii despre Ascensiunea Discursului Pseudo-Stiintific" - Seria "Conectati la Viitor"

Universitatea de Vest din Timisoara gazduieste un nou eveniment din seria "Conectati la Viitor", o serie de conferinte de popularizare a stiintei deschise comunitatii. Alina Bargaoanu va sustine o conferinta intitulata "Criza Stiintei sau Criza Spatiului Public? Consideratii despre Ascensiunea Discursului Pseudo-Stiintific". Evenimentul va avea loc in data de 21 octombrie 2024, la ora 18:00, in Amfiteatrul A01 UVT.Alina Bargaoanu, experta recunoscuta in domeniul comunicarii si al ... citește toată știrea