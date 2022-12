ALTAR a aprins 113 candele in Piata Operei, in memoria eroilor martiri ai Revolutiei din 1989 de la Timisoara

In centrul Timisoarei, in Piata Operei, vineri 16 decembrie, de la ora 20.00, au fost aprinse candele in memoria celor care au murit la Revolutia din Decembrie 1989. Revolutionari de la ALTAR si urmasii celor cazuti au fost prezenti in Piata Operei, unde au format o cruce din candele.Virgil Hosu, presedintele Asociatiei Altar 1989, a explicat: "Vineri 16 decembrie 2022 comemoram 33 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989 si am aprins 113 candele in memoria tinerilor martiri care si-au dat ... citeste toata stirea