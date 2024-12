Ambasada Frantei in Romania, in parteneriat cu Asociatia CRIES, lanseaza apelul de proiecte "Educatie pentru schimbare: de la fast fashion la consum responsabil"

Ambasada Frantei in Romania, in parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Initiative Etice si Solidare (CRIES), lanseaza, astazi, 13 decembrie 2024, un apel de proiecte ca parte a evenimentului "Speeding Up Slow-Fashion", organizat de Ambasada Frantei in aprilie 2025. Initiativa isi propune sa sustina proiecte axate pe educarea tinerilor si cresterea gradului de constientizare al acestora cu privire la consumul responsabil, impactul industriei textile asupra mediului, problemele asociate ... citește toată știrea