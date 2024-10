Ambasada SUA la Bucuresti a emis o alerta de securitate privind amenintari care ar putea viza institutii religioase, precum moschei, temple sau sinagogi din Romania, in weekendul 11-13 octombrie. Precizarile MAI si ale SRI

Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti a emis, vineri, o alerta de securitate privind amenintari care ar putea viza institutii religioase, precum moschei, temple sau sinagogi din Romania, in weekendul 11-13 octombrie. Ministerul de Interne a transmis ca politistii, jandarmii, politistii de frontiera, impreuna cu partenerii institutionali, se vor afla in strada, o atentie deosebita fiind acordata zonelor in care se desfasoara ceremonii religioase, lacasurilor de cult si locurilor cu ... citește toată știrea