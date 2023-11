Ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Confederatiei Elvetiene in Romania, Massimo Baggi, s-a intalnit, luni, la Palatul Administrativ, cu presedintele Consiliul Judetean Timis, Alin Nica.Intalnirea a fost un bun prilej pentru o discutie deschisa si constructiva, in care s-au abordat aspecte legate de relatiile dintre Romania si Elvetia, cu accent pe domeniile de investitii din judetul Timis. Discutiile s-au axat pe categorii precum invatamantul dual, energie si agricultura, in care ... citeste toata stirea