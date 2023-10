Reuven Azar, ambasadorul Israelului la Bucuresti, care l-a inlocuit, in 2022, pe David Saranga, se afla inca in perioada in care ia Romania la pas, pentru a ne cunoaste cat mai bine tara. Azar a ajuns joi la Timisoara, iar pe langa intalnirile cu oficialitatile locale si cu membrii comunitatii evreiesti, a facut un popas si la Casa Adam Muller Guttenbrun, la invitatia deputatului Forumului Democrat al Germanilor din Romania, Ovidiu Gant."Sunt la inceputul vizitei mele la Timisoara, sunt ... citeste toata stirea