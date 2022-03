Ambulanta pentru Monumente revine la Mausoleul de la Bobda. Se pregatesc interventii complexe la cupola si acoperis

Echipa de la Ambulanta pentru Monumente a revenit la Bobda, pentru a monitoriza evolutia degradarilor din iarna asta asupra mausoleului construit in 1860. Planul de anul acesta s-a schimbat, dupa au constatand ca avarierile au crescut foarte mult."Daca la inceput speram ca va trebui sa intervenim asupra unui singur acoperis si asupra turnului, dupa aceasta vizita am regandit planul si amploarea interventiei. In paralel pregatim si proiectul de restaurare a cupolei pentru anul viitor, fiind de ... citeste toata stirea