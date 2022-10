Amenajarea raului Timis, in zona Insulei Cotu Mic Lugoj

DCIM100MEDIADJI_0014.JPGLucrarile de consolidare a malurilor in zona Insulei Cotu Mic din Lugoj sunt in grafic, au anuntat reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Banat. Lucrarea "Amenajare rau Timis intravilan Lugoj in zona Cotu Mic", a inceput vara aceasta, in baza unui protocol de colaborare incheiat intre ABA Banat si Primaria Lugoj. Pana acum, au fost realizate 40% din totalul lucrarilor necesare pentru apararea impotriva inundatiilor pe tronsonul insulei din cartierul Cotu Mic din ... citeste toata stirea