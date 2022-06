Amenda pentru o terasa de pe Parvan, care a organizat o petrecere prea zgomotoasa noaptea, in mijlocul saptamanii

Politistii locali din Timisoara nu i-au scutit de amenzi pe cei care au dat muzica prea tare in minivacanta de 1 Iunie. Mai precis, au fost semnalate doua cazuri in noaptea de marti spre miercuri: un cetatean din zona Steaua si un local de pe bd. Vasile Parvan. In cele doua cazuri au fost date amenzi de 1.000, respectiv de 1.500 de lei."In noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 01.00, politistii locali s-au deplasat in zona Steaua, ca urmare a unei sesizari prin care se semnala faptul ... citeste toata stirea