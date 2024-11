Amenda record pentru nerespectarea conditiilor de mediu in Mosnita Noua

O firma din Mosnita Noua a fost sanctionata de Garda Nationala de Mediu (GNM) Timis cu o amenda de 100.000 de lei pentru incalcarea conditiilor impuse in acordul de mediu emis de Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Timis.Sanctiunea a fost aplicata in urma unei sesizari din partea autoritatilor locale din comuna Mosnita Noua. Comisarii GNM au descoperit ca societatea comerciala, desi detinea acordul necesar pentru derularea unui proiect, nu a respectat obligatiile stipulate in actul de ... citește toată știrea