Amenzi de 26.000 de lei aplicate de politistii locali celor surprinsi de camerele video aruncand deseuri la colt de strada

Politia Locala a continuat verificarile pentru depistarea persoanelor care abandoneaza deseuri pe domeniul public, pe langa actiunile in zonele santierelor din oras. In ultimele 10 zile, au fost aplicate un numar de 8 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 26.000 de lei, conform OUG 92/2021 si HCL 454/2017, unor persoane surprinse cu ajutorul camerelor de supraveghere din oras abandonand diverse deseuri, de la saltele, canapele si pana la alte resturi de la amenajarile interioare. ... citeste toata stirea