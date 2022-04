Amenzi de 26.000 de lei pentru timisorenii surprinsi de camerele video abandonand deseuri la colt de strada

Politia Locala Timisoara continua sa depisteze, cu ajutorul camerelor de supraveghere, persoanele care arunca deseuri la colt de strada. Astfel, in ultimele zece zile, politistii locali au dat opt amenzi in valoare totala de 26.000 de lei in baza OUG 92/2021 si HCL454/2017. Printre altele, camerele au surprins persoane care au aruncat saltele, canapele si materiale de constructie."Astfel de fapte au fost constatate in zone precum Grofsoreanu, Romulus, Calea Aradului, Muzicescu, Harniciei. ... citeste toata stirea