Amenzi record de peste 630.000 de lei pentru nerespectarea regimului silvic in judetele Timis si Caras-Severin

Inspectorii Garzii Forestiere Timisoara au desfasurat, in perioada august-octombrie 2024, o ampla campanie de control pentru respectarea regimului silvic. Actiunile au inclus 319 verificari in fondul forestier national si 677 de corectii in sistemul de monitorizare SUMAL 2.0.Amenzi si confiscari semnificativePrintre sanctiunile aplicate, una dintre cele mai mari amenzi, in valoare de 11.000 de lei, a fost emisa impotriva unui ocol silvic din judetul Timis. In Caras-Severin, inspectorii au ... citește toată știrea