Amprente pe spatiul gol. Medicina narativa: 10 povestiri, lansare la UMF Timsoara

Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara si Editura "Victor Babes" anunta lansarea volumului intitulat "Amprente pe spatiul gol. Medicina narativa: 10 povestiri", semnat de Goksel Altinisik si tradus in limba romana de conf. univ. dr. Gabriela-Mariana Luca, de la Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara.Evenimentul va avea loc in data de 21 martie 2024, ora 17.00, in Amfiteatrul "Pius Brinzeu" (sala Senatului), et. 1, la sediul Medicina 1 ... citește toată știrea