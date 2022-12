Anabela si Bogdan, doi frati de 20 si 16 ani, au murit intr-un cumplit accident rutier, fiind spulberati de un TIR

Sfarsit tragic pentru doi frati de 20 si 16 ani. Anabela si Bogdan au murit intr-un cumplit accident rutier, fiind spulberati de un TIR.Anabela si Bogdan aveau toata viata inainte, dar destinul lor a fost unul tragic. In seara de vineri spre sambata, cei doi frati au fost implicati intr-un accident rutier grav in judetul Caras-Severin.La cateva ore dupa tragicul eveniment, informatii despre tinerii care au ramas fara viata din cauza evenimentului rutier au aparut in mediul online.La ... citeste toata stirea