ANAF a recuperat peste 3.4 milioane de lei de la un om de afaceri din Timisoara, intr-un dosar de evaziune fiscala

ANAF a recuperat peste 3.4 milioane de lei intr-un dosar de evaziune fiscala in care un om de afaceri din Timisoara a fost condamnat pentru prejudicierea statului cu 1,3 milioane de euro."ANAF, prin Directia Generala Executari Silite Cazuri Speciale, a organizat prima licitatie publica in data de 30.03.2022, pentru valorificarea bunurilor sechestrate in dosarul nr. 5624/30/2016, in conformitate cu prevederile Legiinr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ... citeste toata stirea