Ancheta Salvati Copiii: Una din trei gravide din medii dezavantajate nu merge la control medical in timpul sarcinii. 18% dintre gravidele incluse in studiu au intre 13 si 17 ani.Salvati Copiii Romania, cu sprijinul Fundatiei OMV Petrom, deruleaza un amplu program de sustinere a gravidelor, nou-nascutilor si medicilor de familie din mediul ruralPeste o treime dintre gravide nu au fost la control ginecologic in timpul sarcinii, in principal din cauza lipsei de acces la servicii medicale; ... citeste toata stirea