Angajatii din Primaria Timisoara vor invata de la experti italieni cum sa reabiliteze energetic cladiri. Se pot inscrie si alte persoane interesate

Reprezentantii Primariei Municipiului Timisoara anunta ca, in cadrul proiectului "PadovaFIT Expanded" va fi organizat, intre 28 martie si 6 aprilie, "Cursul pentru facilitatori comunitari/condiminiali". Este vorba, practic, despre sase intalniri intre experti din Padova si cursanti. La primele cinci vor participa numai angajatii primariei, dar in ultima se pot inscrie si alte persoane interesate. Proiectul mai are, de asemenea, si alti parteneri din Italia, Belgia, Romania si Bulgaria.Detalii ... citeste toata stirea