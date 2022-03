Antreprenorii din Banat si cetatenii care vor sa se angajeze in munca sunt invitati la targul virtual de joburi Angajatori de TOP 2022, ce se va desfasura in perioada 21 martie - 1 mai.Peste 90 de companii de top din Romania pun la dispozitie mai mult de 10.000 de oportunitati de joburi si programe de internship, in domenii tehnice si non-tehnice, dedicate celor care se afla in cautarea primului loc de ... citeste toata stirea