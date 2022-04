Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza, in perioada 15 - 19 mai 2022, o misiune economica timiseana la Chisinau, in Republica Moldova, cu ocazia Forumului de afaceri si investitii Romania-Republica Moldova care va avea loc in ziua de 17 mai.Evenimentul este organizat de catre Ministerul Antreprenoriatului si Turismului din Romania cu scopul de a promova oferta de ... citeste toata stirea