Anunt inchiriere spatiu rent-a-car SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA "TRAIAN VUIA" SA

Cu sediul in comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, anunta Licitatia Publica Deschisa, pentru inchirierea unui spatiu cu destinatia "desfasurare activitate de RENT-A-CAR" situat in afara aerogarii, in partea de sud-est a Parcarii P1 a aeroportului.Licitatia va avea loc in data de 28.02.2024, ora 11:00, la sediul SN Aeroportul International Timisoara "Traian Vuia" SA.Contravaloarea garantiei de participare la licitatie este 640 euro.Documentatia privind licitatia poate fi ... citește toată știrea