Comuna Varias, cu sediul in localitatea Varias, numarul 619, judetul Timis, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unor terenuri intravilane situate in Comuna Varias, localitatea Sanpetru Mic: Licitatie publica pentru vanzarea a patru terenuri, apartinand domeniului privat al Comunei Varias, astfel: Localitatea Sanpetru Mic: -teren intravilan, inscris in Cartea Funciara nr.400996 Varias, nr. cadastral/topografic 81, in suprafata de 5.729 mp, categorie de folosinta curti-constructii; ... citeste toata stirea