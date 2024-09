Aon Romania isi consolideaza operatiunile in zona de Vest a tarii

Aon Romania, unul dintre liderii internationali in brokerajul corporate de asigurari, anunta numirea Cristinei Lupulescu in functia de Regional Development Manager, ca parte a strategiei de extindere a companiei in regiunea de Vest. Decizia marcheaza un pas important in consolidarea prezentei Aon in aceasta zona si evidentiaza angajamentul companiei de a aduce mai aproape expertiza sa internationala pentru a sprijini companiile locale in gestionarea riscurilor si luarea celor mai bune decizii ... citește toată știrea