Apar robotii in agricultura, in 2022

Pe vremuri cantam acel cantecel cu "Esaranul e pe camp/Ura, draguta mea, taranul e pe camp", dar in curand versul va fi "Robotul e pe camp", inclusiv in Romania. si nu doar pentru testare, asa cum s-a intamplat anul trecut in Insula Mare a Brailei.Compania daneza Agrointelli, care realizeaza robotii - denumiti, cum altfel - robotti pentru agricultura, are intentii clare de a intra pe piata din Romania, Serbia si Ungaria, prin intermediul evofarming KFT.Robotii pot fi utilizati in ferme ... citeste toata stirea