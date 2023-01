Avand in vedere notificarea transmisa de catre E-Distributie Banat referitor la faptul ca in ziua de joi, 12.01.2023, intre orele 09AsAs - 17AsAs, sunt planificate lucrari in reteaua de medie tensiune la PT. 83, Colterm intrerupe furnizarea apei calde de consum, a apei reci hidrofor si a incalzirii in perimetrul amintitului punct termic. Vor fi afectati consumatorii arondati ... citeste toata stirea