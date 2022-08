Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, anunta ca a fost lansat un apel european catre operatori culturali si artisti de a se implica in Programul Cultural Timisoara 2023. Edilul a multumit ambasadelor Romaniei care au diseminat informatia in mediile culturale si artistice din tarile in care activeaza.Dominic Fritz a precizat ca scopul este de a face cunoscuta oferta culturala a Timisoarei in Europa, dar si de a atrage, la Timisoara, artisti si productii de exceptie."Am lansat un ... citeste toata stirea