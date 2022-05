Aproape 60 de migranti, prinsi de politistii de frontiera cand incercau sa treaca ilegal frontiera, ascunsi in TIR-uri cu frigidere si alte bunuri

Politistii de frontiera de la Nadlac II, judetul Arad, au prins, in ultimele 24 de ore, 59 de migranti din Bangladesh, India, Pakistan, Afganistan si Eritreea, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri incarcate cu frigidere si alte bunuri. Soferii celor doua autotrenuri, un cetatean roman si un turc, in varsta de 28, respectiv 55 de ani, sunt cercetati pentru trafic de migranti.Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Politiei de Frontiera, la ... citeste toata stirea