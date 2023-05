Interesul pentru Clubul de Presa este din ce in ce mai mare, tot mai multi jurnalisti si patroni de case de presa alegand sa se inscrie in asociatie.Pana in prezent, nu mai putin de 627 de jurnalisti s-au inscris in Clubul de Presa.In ceea ce priveste companiile care actioneaza in mass-media romaneasca, 68 de case presa au ales sa se inscrie in Clubul de Presa.Acestea sunt:Academia Catavencuagentiamedia.roAlbaiulianulArena ValceanaAntena 3 CNNAtomic TVASPESB1 TVBebeluBIT ... citeste toata stirea