Aproape incredibil. Casa Muhle arata din nou civilizat. Vila renumitilor florari a fost restaurata

Casa Muhle din Timisoara, celebra vila care a apartinut familiei de florari care a transformat orasul de pe Bega in oras al trandafirilor, incepe sa arate din nou civilizat. Dupa multi ani in care a fost lasata in paragina, prorietarii au fost nevoiti sa o reabiliteze, ca urmare a unei decizii judecatoresti.Mai exact, Casa Muhle de pe Bulevardul Mihai Viteazul nr.3 trebuia adus la starea initiala.De pe panou de pe gard putem afla ca lucrarile au inceput in 3 februarie 2020 si trebuie sa fie ... citeste toata stirea