Aproape jumatate din bugetul Timisoarei pe 2024 merge pe sectiunea de functionare

Primaria Municipiului Timisoara propune pentru 2024 un buget de 2.526.886.930 lei, in crestere fata de anul trecut, care continua evolutia dinamica din 2023, cand suma record de 635 de milioane de lei a fost investita in dezvoltarea orasului.Proiectul de buget si anexele pot fi consultate integral pe https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/31f2e632-59c3-4a61-ac60-6c6b1571a58a.Sectiunea de functionare, in care se regasesc bani pentru transport in comun, termoficare, curatenie, spatii verzi, ... citește toată știrea