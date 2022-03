Aproximativ 60% dintre cei peste 100.000 de refugiati ucraineni ajunsi in Romania au si iesit din tara, majoritatea pe la granita cu Ungaria

Mihai Ritivoiu si Tiberiu GiureaMiercuri, 2 martie, prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu, a sustinut o conferinta de presa impreuna cu chestorul Tiberiu Giurea, inspector sef al Inspectoratului Teritorial de Politie de Frontiera Timisoara. Acestia au prezentat situatia actuala in privinta refugiatilor ucraineni care au ajuns in Romania dupa ce armata rusa le-a invadat tara.Vorbim despre 118.000 de ucraineni care au intrat in tara noastra in ultimele zile. Dintre acestia, 72.000 au si parasit ... citeste toata stirea