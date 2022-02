Aquademica a montat primul panou de prezentare pentru Lunca Urbana Bega

Aquademica a montat cu mare bucurie primul panou de prezentare pentru Lunca Urbana Bega. Acesta este si un aparat de acces in zona studiata, o sculptura functionala, conceputa cu intentia nedisimulata de a crea un instrument vizual integrat in peisaj si totusi cu un impact puternic asupra celor care il priveste.Loredana Leordean a explicat ca, in primul rand, forma curbata atrage atentia privitorului ca acesta nu este doar un instrument sec de informare, ci o redare exacta a traseului pe care ... citeste toata stirea