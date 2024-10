AquaTeens! Aquatim ii invita pe liceeni la concursul "Canalizarea si probleme ei"

Aquatim- din, in si pentru comunitate. Invitatie la concurs! Compania Aquatim lanseaza elevilor clasei a zecea din liceele din Timisoara si din judetul Timis invitatia de a participa la editia 2024 a concursului AquaTeens.Tema concursului din acest an este "Canalizarea si problemele ei".Inscrierea la concurs se face pe baza invitatiei distribuite de compania Aquatim in liceele din municipiul Timisoara si localitatile Buzias, Deta, Faget, Jimbolia si Sannicolau Mare, conform Regulamentului ... citește toată știrea