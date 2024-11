Aquatim a programat spalari ale retelei de distributie si bazinelor in mai multe localitati din Timis

Aquatim atentioneaza ca, in zilele urmatoare, sunt programate spalari ale retelei de distributie si bazinelor de inmagazinare in mai multe localitati. Pe durata lucrarilor, joi, 14 noiembrie, intre orele 8-15 presiunea va fi scazuta in Victor Vlad Delamarina si Cadar.Vineri, 15 noiembrie, intre orele 8-16 se va intrerupe furnizarea apei in Ohaba Lunga, Dubesti, Balint, Fadimac si Targoviste, intre orele 8-15 presiunea va fi scazuta in Honorici si Dragoiesti, iar intre orele 9-14 presiunea va ... citește toată știrea