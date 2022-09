Aquatim anunta intreruperi zilnice in furnizarea apei in perioada 3-7 octombrie, in Recas, pentru spalarea retelei de distributie

Aquatim SA anunta intreruperi zilnice in furnizarea apei in perioada 3-7 octombrie a.c., intre orele 9 si 15, in Recas, pentru spalarea retelei de distributie.Luni 3 octombrie a.c., intre orele 9 si 16 se va intrerupe furnizarea apei in Urseni pe strazile Nicolae Botoca, Timisului, Navodari, Mamaia, Eforie, Costinesti, Saturn, Neptun, Olimp, Eforie, Jupiter si Vama Veche pentru conectarea unei conducte de apa la reteaua existenta. Se va lucra la intersectia ... citeste toata stirea