Luni, 30 mai, intre orele 9-15 se va intrerupe furnizarea apei in localitatile Mosnita Noua, Mosnita Veche si Albina pentru executarea unei conectari de conducte la intersectia DJ 592/ str. Oslo. Lucrarea face parte din proiectul "Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Mosnita Noua"-PNDL II.La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ... citeste toata stirea