Aquatim extinde reteaua de apa si canalizare in 6 orase si comune si o modernizeaza pe 10 strazi din Timisoara

Inca doua proiecte cu fonduri nerambursabile semnate de Aquatim SA! Directorul Ilie Vlaicu a explicat:"Pentru ca am considerat ca putem obtine mai multe fonduri nerambursabile, suplimentar fata de cele pe care le avem in desfasurare, am depus cereri si am obtinut fonduri din PNRR (Programul National de Redresare si Rezilienta).Luna aceasta am semnat doua astfel de contracte din acest program!".Astfel, se modernizeaza infrastructura de apa si canalizare pe 10 strazi din Timisoara, (str. ... citește toată știrea