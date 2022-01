Aquatim gestioneaza 2.300 de km de retele de apa: distanta Timisoara - Bucuresti - Iasi - Satu Mare si retur

Aquatim SA gestioneaza 2.300 de kilometri de retele de apa, ceea ce inseamna distanta Timisoara - Bucuresti - Iasi - Satu Mare si retur si are in curs de receptie lucrari in valoare de 11,9 milioane de lei.De asemenea, in derulare, cu finalizare in 2022, lucrari in valoare de 6,2 milioane lei."In 2021, Aquatim a receptionat lucrari realizate din surse proprii in valoare de 13,4 milioane de lei, dintre care, in Timisoara, extinderea retelelor de canalizare si apa pe calea Sagului, intre ... citeste toata stirea