Aquatim isi asigura independenta energetica prin panouri fotovoltaice si utilizarea biogazului

Resursele energetice regenerabile reprezinta cea mai buna solutie pentru un viitor sustenabil, iar Aquatim sustine ca a inceput deja sa implementeze sisteme menite sa-i asigure independenta energetica in anii ce urmeaza.Primul pas a fost facut in 2023, cand compania a aplicat pentru proiecte europene care sa ii asigure finantarea unor sisteme menite sa reduca impactul asupra mediului, furnizandu-i totodata energia de care are nevoie pentru o functionare optima.